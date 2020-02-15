Угрожают ли русским в Казахстане этнические погромы, и как китайский фактор влияет на политическую жизнь страны? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил директор казахстанского Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарёв

- Андрей, в ночь на 8 февраля на юге Казахстана произошли массовые погромы дунган, а до этого доставалось туркам-месхетинцам, уйгурам, армянам. В чем причина этнических столкновений, это зависть к более удачливым соседям или вера в исключительность своей нации?

— У всех этих конфликтов есть схожие признаки. Как правило, им предшествует какое-то бытовое или криминальное столкновение двух и более лиц разных национальностей. Но потом это оборачивается погромами с серьезными человеческими жертвами. За последние пять лет это не первая ситуация. Большинство таких случаев происходят на сельском уровне в южных регионах Казахстана (Алматинская, Жамбыльская, Туркестанская области). Хотя в прошлом году инцидент с представителями казахского и армянского этносов произошел в Караганде. А это тревожная тенденция, если подобные конфликты начинают происходить в крупных городах

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В сельских населенных пунктах их представители стараются жить компактно и поддерживать более-менее хороший уровень занятости и доходов. А это не нравится определенному числу их соседей-казахов на фоне критического положения дел в сельской местности и высокого уровня бедности среди местного населения.

Хотя к представителям европейских этносов отношение более терпимое. Обращает также на себя внимание серьезная мобилизация по принципу «Наших бьют!», когда в конфликт вовлекаются большие группы людей не из данных мест. В связи с этим не исключено, что в основе данных конфликтов могут лежать какие-либо материальные факторы. Например, стремление вытеснить дунган, уйгуров из занимаемых ими экономических ниш

- То есть нельзя говорить, что русским в Казахстане угрожают погромы по образцу дунганских?

— Есть, конечно, определенные трения между казахами и русскими, но главным образом на бытовом уровне и не в таких масштабах. В политическую плоскость они выходят преимущественно в рамках дискурса по поводу муссирования определенных тем из истории Российской империи и Союза ССР, политики современной России, положения государственного языка и т.д.

США пытаются втянуть Казахстан в конфликт с Китаем – Грозин © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

- А как ситуация с русским языком обстоит в республике? Входит ли он в программу образования казахстанских школ?

— Русский язык продолжает оставаться одним из официально признанных языков, уступая казахскому по статусу. Вместе с тем большая часть населения Казахстана разговаривает на русском языке. Хотя все здесь зависит от того или иного региона. Что касается сферы среднего образования, то, согласно официальной статистике, преобладают школы на казахском языке (3797). Есть также двуязычные (2255) и русскоязычные школы (1312), где преподают русский язык. Другое дело, что в некоторых школах есть проблемы качества учебников и преподавания.

- Россия для Казахстана — это враг, друг, торговый партнер?

— Согласно договорно-правовой базе и сложившимся взаимоотношениям Россия является для Казахстана одним из ключевых стратегических партнеров. Более того, она еще и военно-политический союзник нашей страны. Вместе с тем имеются различные трения и противоречия, в частности, в торгово-экономической сфере. Особенно это проявляется в рамках Евразийского экономического союза.

В России наблюдается высокий уровень протекционизма, в связи с чем имеют место различные ограничения для доступа казахстанских предпринимателей и их продукции на рынок этой страны. Определенную напряженность вносят также негативные выступления и публикации в адрес Казахстана со стороны отдельных российских политиков, представителей экспертного сообщества и масс-медиа. С другой стороны, соответствующие выпады не носят официального характера и тем самым практически не влияют на официальный формат двустороннего взаимодействия. Что касается противоречий экономического характера, то их стараются разрешить в рабочем порядке.

- Насколько сильно влияет китайский фактор на внутреннюю и внешнюю политику Казахстана? Считают ли казахи, что по ту сторону границы есть коварный враг, который хочет завладеть национальными богатствами, поработить?

— К Китаю всегда было неоднозначное отношение со стороны Казахстана. С одной стороны, это серьезный экономический партнер, по отношению к которому есть позитивные ожидания от ряда совместных проектов. С другой стороны, взывают определенную напряженность большая сумма долга нашей страны перед Китаем, завоз китайской рабочей силы, проявление его интереса к аренде земельных угодий.

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Эта тема сейчас достаточно активно поднимается и способствует росту недоверия по отношению к Китаю. Хотя на официальном уровне обе страны поддерживают дух партнерства и конструктивного сотрудничества.

- Насколько сильны позиции радикальных исламских течений в Казахстане?

— В Казахстане пик проявлений терроризма и религиозного экстремизма пришелся на 2011-2012 годах, когда в разных регионах было совершено 14 экстремистских акций и вооруженных столкновений с силами правопорядка. Серьезный резонанс вызвали также произошедшие в 2016 году теракты в Актобе и Алматы. Причем в первом случае имела место нападение группы вооруженных лиц на войсковую часть Национальной гвардии.

Кроме того, по данным Комитета национальной безопасности, около 114 казахстанцев находятся в Сирии, Ираке и Афганистане, воюя на стороне экстремистских формирований (ИГ*, «Талибан» и т.д.). Из ранее вернувшихся в Казахстан 595 человек 41 привлечены к уголовной ответственности. Но сохраняются риски, что оставшиеся в зонах конфликта могут вернуться в страну нелегально и влиться в экстремистское подполье.

КНБ и полиция периодически нейтрализуют различные группы исламистской ориентации и привлекают их участников к уголовной ответственности. Только в 2013-2017 годах было предотвращено 38 терактов. Однако даже такая статистика предотвращенных и раскрытых преступлений экстремистского характера показывает достаточно серьезный уровень угроз. При этом у казахстанских экстремистов нет какой-либо единой организации или координирующего центра. В связи с этим деятельность соответствующих групп носит несвязанный между собой характер.

- Опору они, видимо, находят в беднейших слоях населения?

— Да, в основном это сельские жители, в том числе переселившиеся в города и не нашедшие здесь благоприятной для себя атмосферы. Причем более половины экстремистов являются молодыми людьми в возрасте 17-29 лет. Как правило, среди этой социальной группы очень много безработных, не имеющих высшего и даже законченного среднего образования либо с образованием, но без приемлемого трудоустройства, с нерешенным жилищным вопросом. Серьезной проблемой является низкий уровень религиозной грамотности населения, в связи с чем многие приверженцы экстремистских идей фактически не понимают разницу между ними и реальными нормами и ценностями ислама.

- Как бы Вы оценили результаты недавнего визита госсекретаря США Майка Помпео в Казахстан? Какую политику поводит Вашингтон в регионе?

— Тот факт, что госсекретарь США встретился поочередно с действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом-Елбасы (Лидер нации) Нурсултаном Назарбаевым показывает, что американцы готовы в определенной степени принять в отношениях с Казахстаном текущие «правила игры».

Американцам не удастся раскачать Центральную Азию против России — Полетаев © РИА Новости, Владимир Трефилов

Обращает также на себя внимание то, что после визита Помпео в Казахстан и Узбекистан США обнародовали свою новую стратегию по Центральной Азии на 2019-2025 годы. Это показывает, что они проявляют большую заинтересованность к региону на фоне активного влияния здесь Китая и России.

Другое дело, что местные элиты ждут от американцев главным образом инвестиции в экономику своих стран и не собираются прислушиваться к их рекомендациям и пожеланиям относительно вопросов демократии, прав человека, взаимоотношений с Москвой и Пекином и так далее.

К тому же при всех державных амбициях Вашингтон географически далек от Центральной Азии и какой-либо системной политической линии по отношению к региону и отдельным его странам не проводит. Попытки же США ввести в формат С5+1 Афганистан могут лишний раз насторожить местные элиты.

* Запрещенная в России террористическая группировка