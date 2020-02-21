Украина хорошая страна, но с момента государственного переворота 2014 года она фактически находится под оккупацией. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру, комментируя скандал с эвакуацией граждан этой страны из охваченного коронавирусом Китая

Сергей Марков: На Украине все значительно хуже, чем показывают на российском ТВ © Скриншот из видео Украина.ру

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«Власть была захвачена хунтой. Мне говорят: «Почему ты ее называешь хунтой»? А как мне ее еще называть? Они захватили власть силой, незаконно, и силой ее удерживают. В политологии это называется «хунта»», — пояснил Марков.

Естественно, что такая шестилетняя пропаганда насилия и дегуманизации привела к тому, что на Украине вспыхивали акции протеста, когда украинцы не пускали к себе своих сограждан, думая, что они якобы «заразные», заключил политолог.