Евромайдан, продолжил эксперт, осуществляли спецслужбы США и Великобритании, которые при этом активно использовали неонацистов, политику террора, пропаганду насилия и дегуманизации своих политических оппонентов (называя их «ватниками» и «колорадами»).
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«Власть была захвачена хунтой. Мне говорят: «Почему ты ее называешь хунтой»? А как мне ее еще называть? Они захватили власть силой, незаконно, и силой ее удерживают. В политологии это называется «хунта»», — пояснил Марков.
Естественно, что такая шестилетняя пропаганда насилия и дегуманизации привела к тому, что на Украине вспыхивали акции протеста, когда украинцы не пускали к себе своих сограждан, думая, что они якобы «заразные», заключил политолог.