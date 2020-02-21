«Какая будет реакция ребенка на обнаружение у него ВИЧ/СПИД? Кто за него будет отвечать и сопровождать его? Даже если мы введем систему психологов, которые будут все рассказывать ребенку, когда он выйдет за дверь и — суицид. Г-жа Булах готова лично выплатить компенсацию и еще отсидеть за это?» — возмутилась врач.
Она также напомнила, что, во-первых, подростковый возраст — это спонтанные и необдуманные решения, когда школьник знает свои права, но практически не отвечает за свои поступки и не прогнозирует последствия. И во-вторых, это опять-таки повышенный уровень суицида.
«Спонтанно ребенок наделал ошибок, получил диагноз и спонтанно покончил с собой или кого-то убил. Это модель не лучшей, но и нередкой ситуации», — сказала психотерапевт.
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Сложность заключается в том, как быть с заболевшим подростком. Не назвать диагноз врач не может. Но и оповестить родителей против желания их чада медик не имеет права. А каким-то образом удерживать на месте несовершеннолетнего пациента, пока он не придет в себя, тоже нельзя. Более того, по закону Булах 14-летний больной может отказаться от лечения неких тяжелых болезней, например, наркомании или алкоголизма.
Так или иначе, убеждена Гомель, весь груз ответственности за эмоциональное состояние школьников будет на врачах.
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №2684 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации прав подростков в сфере здравоохранения». Автор проекта Лада Булах — глава подкомитета по эпидбезопасности, борьбе с ВИЧ / СПИД и социально опасными заболеваниями комитета ВР по здравоохранению.
В частности, она предлагает изменить ст. 285 Гражданского кодекса, наделив подростков правом запрашивать информацию о своем здоровье с 14 лет, а также дополнить ст. 32 положениями о возможности несовершеннолетних заключать сделки по реализации права на охрану здоровья. Документ отправлен автору на доработку.