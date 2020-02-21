Если законопроект депутата «Слуги народа» Лады Булах по защите прав подростков в сфере здравоохранения примут, ответственность за поход к врачу без разрешения родителей и диагноз будет переложена на посторонних людей – такой подход толкнет детей на непоправимые действия. Об этом в ходе пресс-конференции 19 февраля рассказала психолог Оксана Гомель

«Какая будет реакция ребенка на обнаружение у него ВИЧ/СПИД? Кто за него будет отвечать и сопровождать его? Даже если мы введем систему психологов, которые будут все рассказывать ребенку, когда он выйдет за дверь и — суицид. Г-жа Булах готова лично выплатить компенсацию и еще отсидеть за это?» — возмутилась врач.

Она также напомнила, что, во-первых, подростковый возраст — это спонтанные и необдуманные решения, когда школьник знает свои права, но практически не отвечает за свои поступки и не прогнозирует последствия. И во-вторых, это опять-таки повышенный уровень суицида.

«Спонтанно ребенок наделал ошибок, получил диагноз и спонтанно покончил с собой или кого-то убил. Это модель не лучшей, но и нередкой ситуации», — сказала психотерапевт.

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Согласие подростков на медуслуги: как будут уничтожать украинскую молодежь © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Так или иначе, убеждена Гомель, весь груз ответственности за эмоциональное состояние школьников будет на врачах.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №2684 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации прав подростков в сфере здравоохранения». Автор проекта Лада Булах — глава подкомитета по эпидбезопасности, борьбе с ВИЧ / СПИД и социально опасными заболеваниями комитета ВР по здравоохранению.

В частности, она предлагает изменить ст. 285 Гражданского кодекса, наделив подростков правом запрашивать информацию о своем здоровье с 14 лет, а также дополнить ст. 32 положениями о возможности несовершеннолетних заключать сделки по реализации права на охрану здоровья. Документ отправлен автору на доработку.