Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 февраля заявил, что его российский коллега Владимир Путин предложил компенсировать Минску доходы, которые Белоруссия недополучит из-за российского налогового маневра. Об этом пишет РИА Новости

В числе прочего это можно сделать за счет снижения надбавки к цене на нефть («премии»), которую Белоруссия платила российским нефтяным компаниям, уточнил Лукашенко.

«Президент России позвонил. Вы знаете, иногда у нас возникают споры по отдельным вопросам, и он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Это было неожиданное предложение», — сказал Лукашенко.

Лукашенко за кулисами и на сцене. Чему верить, а на что не обращать внимания © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Лукашенко утверждает, что Россия готова сохранить «финансовый уровень по нефти прошлого года».

Он также сказал, что российские нефтяные компании не соглашались на поставки сырья в Белоруссию по мировым ценам и требовали добавить к мировой цене еще $12 премии.