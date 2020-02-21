В числе прочего это можно сделать за счет снижения надбавки к цене на нефть («премии»), которую Белоруссия платила российским нефтяным компаниям, уточнил Лукашенко.
«Президент России позвонил. Вы знаете, иногда у нас возникают споры по отдельным вопросам, и он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Это было неожиданное предложение», — сказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, Путин предложил посчитать, сколько Минск потеряет от уменьшения таможенной пошлины в 2020-м к уровню прошлого года, и пообещал компенсировать эту сумму.
Лукашенко утверждает, что Россия готова сохранить «финансовый уровень по нефти прошлого года».
Он также сказал, что российские нефтяные компании не соглашались на поставки сырья в Белоруссию по мировым ценам и требовали добавить к мировой цене еще $12 премии.