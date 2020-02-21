Судебный процесс проходит заочно, так как украинские законы препятствуют экстрадиции Гриценко, который сейчас находится на Украине.
Уголовное дело в отношении бывшего министра рассматривается в зале Второго западного окружного военного суда в Москве.
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«Прошу суд назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказал российский прокурор.
Еще в апреле прошлого года Следственный комитет РФ объявил Гриценко в международный розыск, однако, по информации его адвоката Дмитрия Динзе, Интерпол не будет заниматься поисками украинского политика.
Гриценко дважды, в 2014 и 2017 годах, в телеэфирах призывал пускать под откос российские поезда с боевой техникой и взрывать машины.