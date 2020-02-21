Девять лет лишения свободы требует государственный обвинитель для экс-министра Украины Анатолия Гриценко за призывы к терактам в России. Об этом 21 февраля сообщает РИА Новости. Судебный процесс проходит в Москве

Дело экс-министра обороны Украины Гриценко поступило в суд © gp.org.ua | gp.org.ua | Перейти в фотобанк

Уголовное дело в отношении бывшего министра рассматривается в зале Второго западного окружного военного суда в Москве.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Прошу суд назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказал российский прокурор.

Еще в апреле прошлого года Следственный комитет РФ объявил Гриценко в международный розыск, однако, по информации его адвоката Дмитрия Динзе, Интерпол не будет заниматься поисками украинского политика.

Гриценко дважды, в 2014 и 2017 годах, в телеэфирах призывал пускать под откос российские поезда с боевой техникой и взрывать машины.