«Все больше понимаю, что дату возвращения украинцев из Китая определили не случайно. Наше внимание отвлекают от преступлений януковичей против Майдана. Сталкивают лбами, чтобы мы потеряли память. Знаю только, что эту дату определили на Банковой — или просто из Кремля спустили?» — написал Цеголко.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
В четверг, 20 февраля, в день памяти погибших на Майдане, в Харькове приземлился самолет с гражданами Украины и иностранцами, эвакуированными из охваченного коронавирусом Китая. Людей доставили в санаторий в поселке Новые Санжары, где местные жители встретили их массовыми протестами и горящими покрышками — они требовали, чтобы «зараженных» увезли в другое место.