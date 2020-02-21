Пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил Россию в разжигании ненависти среди украинцев в день прибытия в страну эвакуированных из Китая граждан. Об этом 20 февраля он написал на своей странице в Facebook

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