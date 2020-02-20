«Некоторые из распространенных недавно без разрешения документов являются документами федеральной полиции Австралии, подготовленными в рамках проводимого Совместной следственной группой расследования», — говорится в сообщении.
Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа о крушении малазийского Boeing МН17. Два из них принадлежат австралийской полиции. Первый — стенограмма беседы независимого немецкого журналиста Билли Сикса с австралийскими полицейскими о свидетелях, которые в день крушения самолета видели в небе украинские истребители.
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Во втором документе говорится о том, что почти через год после крушения австралийские специалисты работали с обрезанными и недостоверными фотографиями.
На страницах третьего документа указывается, что у военной разведки Нидерландов нет доказательств того, что российский ЗРК «Бук-М1» пересекал границу с Украиной во время конфликта в Донбассе.
Последний документ — это стенограмма беседы нидерландской полиции со свидетелем, утверждавшим, что за две минуты до крушения в районе, где произошла трагедия, он видел два украинских истребителя.