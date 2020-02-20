Некоторые из распространенных недавно в интернете документов по делу о крушении самолета МН17 являются подлинными. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщили в пресс-службе федеральной полиции Австралии, передает «Российская газета»

«Некоторые из распространенных недавно без разрешения документов являются документами федеральной полиции Австралии, подготовленными в рамках проводимого Совместной следственной группой расследования», — говорится в сообщении.

Разведка Нидерландов не располагает данными о причастности РФ к катастрофе МН17 в Донбассе — СМИ © РИА Новости, | Перейти в фотобанк Билли Сикса с австралийскими полицейскими о свидетелях, которые в день крушения самолета видели в небе украинские истребители.

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Во втором документе говорится о том, что почти через год после крушения австралийские специалисты работали с обрезанными и недостоверными фотографиями.

На страницах третьего документа указывается, что у военной разведки Нидерландов нет доказательств того, что российский ЗРК «Бук-М1» пересекал границу с Украиной во время конфликта в Донбассе.

Последний документ — это стенограмма беседы нидерландской полиции со свидетелем, утверждавшим, что за две минуты до крушения в районе, где произошла трагедия, он видел два украинских истребителя.