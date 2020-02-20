Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в Новые Санжары Полтавской области, куда привезли эвакуированных из Китая граждан Украины. Об этом в четверг, 20 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов

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