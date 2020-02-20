«Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл до Новых Санжар. Глава МВД заверил: эвакуированные украинцы здоровые, 10 дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни нет», — говорится в сообщении.
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Ранее самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в аэропорту Харькова, оттуда людей на автобусах перевезли в поселок Новые Санжары, где будет проходить карантин.
Тем временем местные жители вышли на акции протеста — они требуют поместить эвакуированных украинцев на карантин в другом месте.