«Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись, но у меня впервые в жизни настоящая моя челка! Как ее правильно уложить и подстричь — смотрите в этом видео от стилиста Михаила Радушина», — написала Седокова.
Мнения поклонников певицы о ее прическе разделились: некоторые похвалили ее за смелость, но большинство раскритиковали новый образ артистки.
«Секс-бомба!», «Мне кажется, раньше лучше было», «Ну прикольно, когда уложили, но в другое время это же жесть будет», «Вы теперь запаритесь», «Челкам — нет», — написали они в комментариях.
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Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись 🤪, но у меня впервые в жизни настоящая моя #Челка!!!!! Как ее правильно уложить и подстричь в этом видео от @rudishin_mykhailo. Все происходит в салоне у @astiselfmade ❤️ Если это видео наберёт 10.000 сердечек в комментах 👇🏼❤️, то я выложу сегодня фото с результатом!
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