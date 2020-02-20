Украинская певица Приходько спровоцировала скандал с французской полицией
Украинская певица Приходько спровоцировала скандал с французской полицией
© commons.wikimedia.org, ALEXSRX
«Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись, но у меня впервые в жизни настоящая моя челка! Как ее правильно уложить и подстричь — смотрите в этом видео от стилиста Михаила Радушина», — написала Седокова.

Мнения поклонников певицы о ее прическе разделились: некоторые похвалили ее за смелость, но большинство раскритиковали новый образ артистки.

«Секс-бомба!», «Мне кажется, раньше лучше было», «Ну прикольно, когда уложили, но в другое время это же жесть будет», «Вы теперь запаритесь», «Челкам — нет», — написали они в комментариях.

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