Украинская певица Анна Седокова покрасила волосы в другой оттенок и сделала челку. Соответствующее видео она опубликовала 19 февраля в своем Instagram

Украинская певица Приходько спровоцировала скандал с французской полицией © commons.wikimedia.org, ALEXSRX

Мнения поклонников певицы о ее прическе разделились: некоторые похвалили ее за смелость, но большинство раскритиковали новый образ артистки.

«Секс-бомба!», «Мне кажется, раньше лучше было», «Ну прикольно, когда уложили, но в другое время это же жесть будет», «Вы теперь запаритесь», «Челкам — нет», — написали они в комментариях.

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