«Эта эпоха закончилась»: Зеленский пообещал «не сдавать своих»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что это из-за политики прошлой украинской власти в ситуации с эвакуацией людей из Китая украинцы решили поделить народ на «правильных» и «неправильных». Об этом 20 февраля глава государства сообщил в Facebook, но спустя некоторое время удалил текст

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