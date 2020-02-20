«Есть другая опасность»: Зеленский обратился к украинцам и заговорил о Казахстане
«Есть другая опасность»: Зеленский обратился к украинцам и заговорил о Казахстане
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
«Украинец всегда остается украинцем. Временное пребывание в Ухане или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны. Понимаю: старая политика на протяжении десятков лет делала привычным делить украинцев на "правильных" и "неправильных". Но эта эпоха закончилась», — написал он.

Зеленский заявил, что «Украина не будет сдавать своих», а лично он будет бороться за каждого украинца, который оказался в беде, где бы он ни находился. Он также выразил надежду, что реакция украинского общества будет совпадать с настоящей государственной политикой.    

«Эта эпоха закончилась»: Зеленский пообещал «не сдавать своих»
© скриншот со страницы Владимира Зеленского в Facebook