«Эта эпоха закончилась»: Зеленский пообещал «не сдавать своих»

«Украинец всегда остается украинцем. Временное пребывание в Ухане или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны. Понимаю: старая политика на протяжении десятков лет делала привычным делить украинцев на "правильных" и "неправильных". Но эта эпоха закончилась», — написал он.
Зеленский заявил, что «Украина не будет сдавать своих», а лично он будет бороться за каждого украинца, который оказался в беде, где бы он ни находился. Он также выразил надежду, что реакция украинского общества будет совпадать с настоящей государственной политикой.