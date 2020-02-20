Самолет с эвакуированными гражданами на борту, среди которых 48 украинцев и 29 иностранцев, вылетел из аэропорта китайского города Уханя на Украину 20 февраля. На борту были граждане Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля.
По данным МИД Украины, перед вылетом пассажиров осмотрели китайские медики, которые обнаружили признаки ОРВИ у трех украинцев и одной гражданки Казахстана.
«Вторую девушку не выпустили, так как у нее была температура 37 градусов. Обычно китайская сторона при повышении температуры у человека принимает такие меры. Она пока в Китае осталась», — сообщили в Министерстве здравоохранения.
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Что касается другой гражданки Казахстана, то она покинула судно во время технической посадки в Алматы. Ее состояние удовлетворительно, но женщина в любом случае будет помещена на 14-дневный карантин в многопрофильную больницу.
Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что отдыхавшие на круизном судне Diamond Princess, который сейчас стоит у берегов японского порта Йокогама, четверо казахстанцев скоро вернутся на родину.