Украинский борт вывез одну гражданку Казахстана из Уханя, а вторую девушку не пустили на самолет из-за высокой температуры, передает Sputnik Казахстан 20 февраля

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами может сесть в Харькове © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

По данным МИД Украины, перед вылетом пассажиров осмотрели китайские медики, которые обнаружили признаки ОРВИ у трех украинцев и одной гражданки Казахстана.

«Вторую девушку не выпустили, так как у нее была температура 37 градусов. Обычно китайская сторона при повышении температуры у человека принимает такие меры. Она пока в Китае осталась», — сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Что касается другой гражданки Казахстана, то она покинула судно во время технической посадки в Алматы. Ее состояние удовлетворительно, но женщина в любом случае будет помещена на 14-дневный карантин в многопрофильную больницу.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что отдыхавшие на круизном судне Diamond Princess, который сейчас стоит у берегов японского порта Йокогама, четверо казахстанцев скоро вернутся на родину.