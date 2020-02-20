Самолет с эвакуированными из Китая украинцами может сесть в Харькове
Самолет с эвакуированными из Китая украинцами может сесть в Харькове
© РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк
«У нас их размещать не будут», — сказал он, отметив, что по его данным, самолет уже взял курс на Киев.

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Позднее МВД Украины сообщило, что эвакуированных граждан разместят на карантин в Полтавской области.