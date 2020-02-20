Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер на брифинге заявил, что Харьков является транзитным пунктом - даже если самолет сядет там, людей потом доставят в другое место. Об этом 20 февраля сообщает телеканал «Прямой»
«У нас их размещать не будут», — сказал он, отметив, что по его данным, самолет уже взял курс на Киев.
Больше новостей об эвакуации укаринцев из Уханя читайте в Telegram-канале Украина.ру
Позднее МВД Украины сообщило, что эвакуированных граждан разместят на карантин в Полтавской области.
Украина.ру на Youtube
Язык маркетинга: насколько украинизирована реклама на улицах Киева — видео
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.