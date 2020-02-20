«В 2019 году на территории Польши в дипломатических и консульских учреждениях Украины оформлено 2 992 справки о регистрации лица гражданином Украины по рождению. Наблюдается рост рождаемости украинцев в Польше по сравнению с предыдущим годом: в 2018 году было зарегистрировано 1 961 таких справок», — рассказала дипломат.
В то же время, по ее данным, смертность украинцев в Польше возросла на 15% — с 529 в 2018 году до 619 человек в 2019 году.
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По разным оценкам, сейчас в Польше работают до 1,5 миллиона украинских трудовых мигрантов. При этом лишь 215 тысяч из них имеют право легально находиться в этой стране на постоянном или временном основании. Вместе с тем, в 2019 году в Польше зафиксировали 26,6 тысяч нелегалов, из которых более 13 тысяч — украинцы.