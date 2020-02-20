В 2019 году украинцы, которые пребывают в Польше, родили порядка 3 тысяч детей. Об этом сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, передает Укринформ 20 февраля

Число отказов въезда украинцам в Польшу за год увеличилось на четверть © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк рассказала дипломат.

В то же время, по ее данным, смертность украинцев в Польше возросла на 15% — с 529 в 2018 году до 619 человек в 2019 году.

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По разным оценкам, сейчас в Польше работают до 1,5 миллиона украинских трудовых мигрантов. При этом лишь 215 тысяч из них имеют право легально находиться в этой стране на постоянном или временном основании. Вместе с тем, в 2019 году в Польше зафиксировали 26,6 тысяч нелегалов, из которых более 13 тысяч — украинцы.