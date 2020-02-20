Неизвестный ворвался в кальянную и букмекерскую контору на Курт-Шумахер-плац, а затем убил еще трех человек в кальянной на Хоймаркт. По данным полиции убийца передвигался на автомобиле.
Всего его жертвами стали восемь человек, еще пятеро получили ранения. Их состояние медики оценивают как критическое.
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Во время спецоперации по подозрению в нападении был задержан один человек, но вскоре его отпустили.
«Предполагаемый преступник был найден без признаков жизни по адресу своего проживания в Ханау. Кроме того, полицейский спецназ нашел там еще одно тело. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.
Полиция предполагает, что убийца действовал в одиночку. Информацией о его мотивах полиция не располагает.