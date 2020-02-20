Немецкая полиция обнаружила мертвым мужчину, устроившего стрельбу в разных районах города Ханау в ночь на 20 февраля. Об этом сообщила полиция федеральной земли Гессен

Теракт в Лондоне: два человека получили ранения, нападавшего застрелила полиция © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

Всего его жертвами стали восемь человек, еще пятеро получили ранения. Их состояние медики оценивают как критическое.

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Во время спецоперации по подозрению в нападении был задержан один человек, но вскоре его отпустили.

«Предполагаемый преступник был найден без признаков жизни по адресу своего проживания в Ханау. Кроме того, полицейский спецназ нашел там еще одно тело. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Полиция предполагает, что убийца действовал в одиночку. Информацией о его мотивах полиция не располагает.