Влиятельный американский финансист Джордж Сорос уйдет из Украины в тот момент, когда он убедится, что издержки, связанные с его бизнесом, превышают возможную прибыль. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Уйдет ли Сорос из Украины? - Ищенко отвечает на вопросы зрителей © Скриншот из видео Украина.ру

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Сегодня, отметил политолог, с точки зрения мировой политики Украина в целом весит меньше одного Сороса, что дает ему основания быть уверенным в победе над противостоящими ему в этой стране силами.

Сорос пока пользуется тем, указал Ищенко, что нынешняя администрация президента США при всей нелюбви к нему не может его посадить и так же, как и он, находится в конфликте с его оппонентами на Украине в лице олигарха Игоря Коломойского.

К тому же, добавил специалист, и Сорос, и президент Дональд Трамп пока не заинтересованы в развале Украины, поскольку Сорос намерен и дальше грабить ее активы, а Трамп хочет «продать» ее Москве за какие-то иные уступки.