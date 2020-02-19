Рейс с эвакуированными должен прилететь на Украину 20 февраля. На борту самолета будут 48 граждан Украины и 29 иностранцев.
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«Есть четыре места дислокации, которые мы не разглашаем. Все они готовы к приему украинских граждан и иностранцев», — сказал Коваль.
Одним из городов, где может приземлиться самолет с эвакуированными, может стать Львов.
Жители города уже перекрыли подъезд к военному госпиталю, куда пассажиров самолета могут поместить на двухнедельный карантин.