Все пассажиры самолета, который заберет украинцев и граждан других стран из охваченного эпидемией коронавируса Уханя, здоровы и прошли таможенный досмотр. Об этом 19 февраля на брифинге заявил замминистра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль

Рейс с эвакуированными должен прилететь на Украину 20 февраля. На борту самолета будут 48 граждан Украины и 29 иностранцев.

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«Есть четыре места дислокации, которые мы не разглашаем. Все они готовы к приему украинских граждан и иностранцев», — сказал Коваль.

«Не паниковать». Садовый попытался успокоить львовян накануне эвакуации украинцев из Китая © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Жители города уже перекрыли подъезд к военному госпиталю, куда пассажиров самолета могут поместить на двухнедельный карантин.