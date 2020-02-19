Какой аэропорт Украины примет самолет с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран, пока неизвестно. Об этом 19 февраля в своем видеообращении к жителям Львова заявил градоначальник Андрей Садовый

«Поднебесная сотня». Во Львове и Тернополе блокируют дороги из-за коронавируса © скриншот видео Тернополяни Тернопіль

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По словам Садового, от количества пассажиров зависит, где приземлится самолет: в Киеве, во Львове или в другом городе.

Тем временем жители Львовской области заблокировали подъезд к госпиталю инвалидов войны и репрессированных имени Юрия Липы в Винниках, куда могут определить эвакуированных соотечественников.

«На борт самолета будут принимать исключительно здоровых людей. Прошу не паниковать и не распространять фейковую информацию», — призвал Садовый.

Как сообщили в МВД Украины, охранять коронавирусный карантин будут около 50 сотрудников силовых структур.