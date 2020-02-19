Предполагается, что на борт самолета, который недавно приземлился в Ухане, должны подняться 48 украинцев и 29 иностранцев. Однако к эвакуации допустят только здоровых людей, поэтому число вывезенных может быть другим.
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По словам Садового, от количества пассажиров зависит, где приземлится самолет: в Киеве, во Львове или в другом городе.
Тем временем жители Львовской области заблокировали подъезд к госпиталю инвалидов войны и репрессированных имени Юрия Липы в Винниках, куда могут определить эвакуированных соотечественников.
«На борт самолета будут принимать исключительно здоровых людей. Прошу не паниковать и не распространять фейковую информацию», — призвал Садовый.
Как сообщили в МВД Украины, охранять коронавирусный карантин будут около 50 сотрудников силовых структур.