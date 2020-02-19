Украинский самолет специального рейса, который отправился для эвакуации украинцев и иностранцев, приземлился в китайском городе Ухань. Об этом 19 февраля сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Facebook

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