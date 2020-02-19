«Только что украинский самолет приземлился в городе Ухань в провинции Хубэй, который заберет 48 украинцев и 29 иностранных граждан… С нетерпением ждем на родной земле», — отметил он.

Без дислокации нет эвакуации. Почему Украина затягивает возврат сограждан из охваченного коронавирусом Уханя
Без дислокации нет эвакуации. Почему Украина затягивает возврат сограждан из охваченного коронавирусом Уханя
© REUTERS, TS/PKP | Перейти в фотобанк
По словам Данилова, на борту находится опытная команда медиков, поэтому он выразил уверенность, что перелет будет комфортным и спокойным.