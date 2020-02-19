«Одинаковый приблизительно процент симпатий — по 19% — между Европейским Союзом и Евразийским Союзом, 36% — за хорошие отношения со всеми, и 21% — за независимое и нейтральное государство», — пояснил эксперт.
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Кроме того, продолжил Лисневский, объединению двух стран мешают сложности на структурном уровне, которые теоретически могут быть решены, но на практике являются непреодолимыми: каждая из сторон получает выгоду из сложившейся диспропорции в законодательной и экономической плоскости.
Хотя Румыния считается более продвинутой в политическом плане, она недалеко ушла от Молдавии и далека от образа идеальной страны, подчеркнул политтехнолог.
В Румынии также перманентный политический кризис, который продолжается вот уже несколько лет (5 февраля парламент вынес вотум недоверия правительству), а коррупция среди политиков превышает молдавскую, хотя об этом в Молдавии не принято говорить, заключил собеседник издания.
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