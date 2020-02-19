По данным социологических опросов, только 4% молдавских граждан видят будущее своей страны в составе Румынии, а ещё 8% не будут против, если такое объединение будет выгодно Молдавии. Об этом рассказал директор молдавской компании Intellect Group Ян Лисневский в интервью изданию Украина.ру

Ян Лисневский: Борьба за «воссоединение» Румынии и Молдавии стала бизнесом отдельных политиков © Sputnik / Osmatesco

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Кроме того, продолжил Лисневский, объединению двух стран мешают сложности на структурном уровне, которые теоретически могут быть решены, но на практике являются непреодолимыми: каждая из сторон получает выгоду из сложившейся диспропорции в законодательной и экономической плоскости.

Хотя Румыния считается более продвинутой в политическом плане, она недалеко ушла от Молдавии и далека от образа идеальной страны, подчеркнул политтехнолог.

В Румынии также перманентный политический кризис, который продолжается вот уже несколько лет (5 февраля парламент вынес вотум недоверия правительству), а коррупция среди политиков превышает молдавскую, хотя об этом в Молдавии не принято говорить, заключил собеседник издания.

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