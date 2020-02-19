Бывший глава Центробанка Армении, экономист Баграт Асатрян считает, что, несмотря на экономический рост в 2019 году, ситуация в экономике страны вызывает опасения. Его слова прозвучали на пресс-конференции в Ереване 19 февраля, сообщает Sputnik Армения

«Хорошо, что промышленность выросла на 9%, но нас должно беспокоить одно обстоятельство. В основном она растет за счет горнорудной промышленности, которая выросла на 24%. А вот обрабатывающая промышленность выросла намного меньше — всего на 7,6%. Надо обращать внимание и на то, откуда берутся показатели роста», — сказал он.

Армения объявила войну «ворам в законе», но те уже подготовили ответный удар © РИА Новости, Андрей Луковский | Перейти в фотобанк

Обратил он внимание и на изношенную инфраструктуру, причем такая картина наблюдается на особо важных направлениях.

«На прошлой неделе я ездил в Грузию и видел, что творится на дороге, связывающей Армению и Россию (Верхний Ларс). Этот просто ад. Это дорога, которая могла обеспечить более или менее разумный экономический рост», — сказал Асатрян.