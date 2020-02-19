«Хорошо, что промышленность выросла на 9%, но нас должно беспокоить одно обстоятельство. В основном она растет за счет горнорудной промышленности, которая выросла на 24%. А вот обрабатывающая промышленность выросла намного меньше — всего на 7,6%. Надо обращать внимание и на то, откуда берутся показатели роста», — сказал он.
В первую очередь у него вызывают опасения слабый рост строительной отрасли, преобладание импорта над экспортом и инфляция ниже запланированного уровня: «инфляция — это зло, но и слишком низкая инфляция — тоже зло», сказал он.
Обратил он внимание и на изношенную инфраструктуру, причем такая картина наблюдается на особо важных направлениях.
«На прошлой неделе я ездил в Грузию и видел, что творится на дороге, связывающей Армению и Россию (Верхний Ларс). Этот просто ад. Это дорога, которая могла обеспечить более или менее разумный экономический рост», — сказал Асатрян.