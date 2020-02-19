Запорожский гандбольный клуб «Мотор» из Запорожья назначил экс-наставника сборной Литвы Гинтараса Савукинаса на пост главного тренера, сообщил Sputnik Литва 18 февраля

«Медведи» и «Мотор»: российско-украинская чеховская драма © Василий Темный

Контракт с «Мотором» подписан на два года, однако вступит в силу только летом.

Пока что Савукинас работает с финским клубом «Риихимаен Кокс», выступающим в гандбольной Лиге чемпионов.

В текущем сезоне этого престижного турнира украинский клуб, как и нынешняя команда Савукинаса, звезд с неба не хватает.

США пытаются сорвать сделку по продаже Китаю украинской компании «Мотор Сич» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В запорожском клубе играет один из лучших литовских гандболистов нынешнего времени Айденас Малашинскас.

Клуб принадлежит крупнейшему украинскому предприятию авиапрома «Мотор Сич».