Савукинас возглавлял сборную Литвы пять лет с 2009 года.
Контракт с «Мотором» подписан на два года, однако вступит в силу только летом.
Пока что Савукинас работает с финским клубом «Риихимаен Кокс», выступающим в гандбольной Лиге чемпионов.
В текущем сезоне этого престижного турнира украинский клуб, как и нынешняя команда Савукинаса, звезд с неба не хватает.
Гандболисты «Мотора» смогли одержать лишь одну победу в 12 матчах.
В запорожском клубе играет один из лучших литовских гандболистов нынешнего времени Айденас Малашинскас.
Клуб принадлежит крупнейшему украинскому предприятию авиапрома «Мотор Сич».