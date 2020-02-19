«Медведи» и «Мотор»: российско-украинская чеховская драма
«Медведи» и «Мотор»: российско-украинская чеховская драма
© Василий Темный
Савукинас возглавлял сборную Литвы пять лет с 2009 года.

Контракт с «Мотором» подписан на два года, однако вступит в силу только летом.

Пока что Савукинас работает с финским клубом «Риихимаен Кокс», выступающим в гандбольной Лиге чемпионов.

В текущем сезоне этого престижного турнира украинский клуб, как и нынешняя команда Савукинаса, звезд с неба не хватает.

США пытаются сорвать сделку по продаже Китаю украинской компании «Мотор Сич»
США пытаются сорвать сделку по продаже Китаю украинской компании «Мотор Сич»
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Гандболисты «Мотора» смогли одержать лишь одну победу в 12 матчах.

В запорожском клубе играет один из лучших литовских гандболистов нынешнего времени Айденас Малашинскас.

Клуб принадлежит крупнейшему украинскому предприятию авиапрома «Мотор Сич».