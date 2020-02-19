Ранее, 5 февраля, два самолета ВКС РФ доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» 144 человека — 128 россиян и 16 граждан СНГ, в том числе десять белорусов.
«Коронавируса нет! Все белорусские граждане, находившиеся в Тюмени на карантине, выписаны и сегодня (19 февраля — ред.) направляются домой. Результаты их анализов, прошедшие проверку в двух лабораториях, показали отсутствие вируса», — говорится в сообщении белорусской дипмиссии.
Посольство также поблагодарило российскую сторону за оказанное содействие в возвращении из Китая их граждан.
Коронавируса НЕТ! Все белорусские граждане, находившиеся в Тюмени на карантине, выписаны и сегодня направляются домой. Результаты их анализов, прошедшие проверку в двух лабораториях, показали отсутствие вируса. Благодарим российскую сторону за оказанное содействие! pic.twitter.com/Fb36eGUQGa— Посольство Беларуси 🇧🇾🇷🇺 (@Embassybel) February 19, 2020
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Ранее в Белоруссию вернулись пятеро граждан республики, которые были эвакуированы из Китая в Казахстан, где они также находились под карантином.
Тем временем число зараженных коронавирусом в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами КНР в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три — с летальным исходом.