Граждане Белоруссии, которые были эвакуированы в Россию из Китая на фоне распространения там нового типа коронавируса, возвращаются после карантина на родину. Об этом пресс-служба белорусского посольства в РФ сообщила в Twitter 19 февраля

Новый генконсул Китая приехал в Екатеринбург и отправился на карантин © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«Коронавируса нет! Все белорусские граждане, находившиеся в Тюмени на карантине, выписаны и сегодня (19 февраля — ред.) направляются домой. Результаты их анализов, прошедшие проверку в двух лабораториях, показали отсутствие вируса», — говорится в сообщении белорусской дипмиссии.

Посольство также поблагодарило российскую сторону за оказанное содействие в возвращении из Китая их граждан.

Коронавируса НЕТ! Все белорусские граждане, находившиеся в Тюмени на карантине, выписаны и сегодня направляются домой. Результаты их анализов, прошедшие проверку в двух лабораториях, показали отсутствие вируса. Благодарим российскую сторону за оказанное содействие! pic.twitter.com/Fb36eGUQGa — Посольство Беларуси 🇧🇾🇷🇺 (@Embassybel) February 19, 2020

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Ранее в Белоруссию вернулись пятеро граждан республики, которые были эвакуированы из Китая в Казахстан, где они также находились под карантином.

Тем временем число зараженных коронавирусом в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами КНР в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три — с летальным исходом.