По информации ФСБ, двое юношей 2003 и 2004 годов рождения считали себя последователями Владислава Рослякова, который устроил бойню в Керченском политехническом колледже в 2018 году.
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При обысках у них изъяли взрывчатку, действие которой несостоявшиеся террористы испытывали на животных.
«Усилен контроль на входе в учреждения. Каких-то глобальных изменений в их работе нет. Мы дополнительно проверим. У нас проверки проводятся на регулярной основе», — заверил Бороздин.
Как сообщает издание, знакомые и однокурсники одного из задержанных охарактеризовали его как спокойного и отзывчивого человека.
Трагедия в Керчи произошла в полдень 17 октября 2018 года. Четверокурсник Владислав Росляков зашел в колледж, на первом этаже помещения он взорвал самодельную бомбу, затем поднялся на второй этаж, расстреливая всех учеников и преподавателей на своем пути.
Позже тело убийцы нашли в библиотеке учебного заведения. В результате случившегося погиб 21 человек, 73 пострадали.