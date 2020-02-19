В школах, колледжах и вузах Керчи усилили охрану после того, как сотрудники ФСБ задержали двух подростков, готовивших теракты в учебных заведениях города. Об этом 19 февраля сообщил «Крыминформ» со ссылкой на главу керченской администрации Сергея Бороздина

По информации ФСБ, двое юношей 2003 и 2004 годов рождения считали себя последователями Владислава Рослякова, который устроил бойню в Керченском политехническом колледже в 2018 году.

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При обысках у них изъяли взрывчатку, действие которой несостоявшиеся террористы испытывали на животных.

«Усилен контроль на входе в учреждения. Каких-то глобальных изменений в их работе нет. Мы дополнительно проверим. У нас проверки проводятся на регулярной основе», — заверил Бороздин.

Проверяли взрывчатку на животных: в Крыму задержали последователей керченского стрелка © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

Трагедия в Керчи произошла в полдень 17 октября 2018 года. Четверокурсник Владислав Росляков зашел в колледж, на первом этаже помещения он взорвал самодельную бомбу, затем поднялся на второй этаж, расстреливая всех учеников и преподавателей на своем пути.

Позже тело убийцы нашли в библиотеке учебного заведения. В результате случившегося погиб 21 человек, 73 пострадали.