Член российского Совета Федерации Алексей Кондратьев 18 февраля в эфире радио Sputnik дал оценку расстановки политических сил накануне выборов абхазского президента

По словам Кондратьева, любые выборы выигрываются либо поддержкой населения, либо административным и финансовым ресурсом. Он считает, что так выглядит политический избирательный процесс в каждой стране мира.

«Думаю, что сейчас уже просто будет звучать вопрос в договоренностях, чтобы быстро, без каких-либо спорных моментов провести окончательно выборы и наконец-то завершить эту уже ненужную карусельную борьбу. В принципе, для всех на территории республики понятен расклад», — сказал политик.

Он добавил, что абхазское общество наконец должно консолидироваться, а смена власти не должна приводит к уходу проверенных профессионалов, полной смене команды — «нужно чтобы опыт людей, которые находились у власти, к которым было доверие, был использован».

По мнению Кондратьева, исход грядущих выборов вряд ли будет неожиданным — «все неожиданности мы увидели в прошлом году». Остается только надеяться, что население и мировое сообщество признают их результаты, отметил сенатор.

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.