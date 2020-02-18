Народная милиция ЛНР готова передать украинской стороне тело погибшего утром 18 февраля в районе поселка Голубовское военнослужащего 72-й бригады ВСУ. Об этом сообщил представитель ЛНР Яков Осадчий, передает Интерфакс

Пресс-центр ООС сообщил, что украинские силовики в утреннем бою потеряли одного человека убитым и пятерых ранеными.

По словам Осадчего, у Голубовского погиб гранатометчик Максим Хитайлов.

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«Понимая всю боль и утрату родных и близких, мы готовы передать для проведения погребения тело солдата, погибшего по вине украинских властей», — сказал Осадчий.

По версии Народной милиции ЛНР, украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию республики, но подорвалась на минном поле.

Как рассказал в комментарии изданию Украина.ру политолог Сергей Белашко, обстрелы и боестолкновения на линии разграничения в Донбассе будут продолжаться до тех пор, пока не будет принято политическое решение о прекращении конфликта.