В Керчи сотрудники ФСБ предотвратили теракты в двух образовательных учреждениях города. Об этом 18 февраля сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ

Трагедия в Керчи: Как сегодня живет политехнический колледж

Оба считают себя последователями 18-летнего Владислава Рослякова, убившего более 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

При обысках у них изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а также компоненты для их изготовления, купленные в интернете.

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«Испытания пробных взрывных устройств проводились на домашних животных», — говорится в сообщении.

Кроме того, подростки создали в соцсети так называемые группы смерти, где пропагандировали свои идеи.

С одним из них уже проводили профилактические беседы после того, как он в соцсетях одобрил массовое убийство, совершенное Росляковым.

Несмотря на это подросток вступил в неонацистскую группировку, участником которой был его кумир.

В курсе подготовки к терактам был житель Курганской области 2004 года рождения, который поддерживал связь по интернету с задержанными в Керчи. Молодой человек уже дал свидетельские показания.

Трагедия в Керчи произошла в полдень 17 октября 2018 года. Четверокурсник Владислав Росляков зашел в колледж, на первом этаже помещения он взорвал самодельную бомбу, затем поднялся на второй этаж, расстреливая всех учеников и преподавателей на своем пути.

Позже тело убийцы нашли в библиотеке учебного заведения. В результате случившегося погиб 21 человек, 73 пострадали.