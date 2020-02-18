По подозрению в подготовке терактов силовики задержали двух подростков 2003 и 2004 годов рождения.
Оба считают себя последователями 18-летнего Владислава Рослякова, убившего более 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.
При обысках у них изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а также компоненты для их изготовления, купленные в интернете.
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«Испытания пробных взрывных устройств проводились на домашних животных», — говорится в сообщении.
Кроме того, подростки создали в соцсети так называемые группы смерти, где пропагандировали свои идеи.
С одним из них уже проводили профилактические беседы после того, как он в соцсетях одобрил массовое убийство, совершенное Росляковым.
Несмотря на это подросток вступил в неонацистскую группировку, участником которой был его кумир.
В курсе подготовки к терактам был житель Курганской области 2004 года рождения, который поддерживал связь по интернету с задержанными в Керчи. Молодой человек уже дал свидетельские показания.
Трагедия в Керчи произошла в полдень 17 октября 2018 года. Четверокурсник Владислав Росляков зашел в колледж, на первом этаже помещения он взорвал самодельную бомбу, затем поднялся на второй этаж, расстреливая всех учеников и преподавателей на своем пути.
Позже тело убийцы нашли в библиотеке учебного заведения. В результате случившегося погиб 21 человек, 73 пострадали.