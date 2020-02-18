Губернатор Херсонской области Юрий Гусев в скором будущем может покинуть свой пост, а на его место придет Александр Гомон. Об этом 18 февраля сообщил «Типичный Херсон» со ссылкой на источник, близкий к партии «Слуга народа»

Источник утверждает, что Гусев вернется на работу в Министерство обороны Украины. Борьбу за счастье в Херсонской области возглавила Весна © Фото: пресс-служба Херсонской ОГА Его возможный преемник Александр Гомон сейчас возглавляет Обуховскую районную госадминистрацию Киевской области. Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру Обуховский район находится в пределах 94-го мажоритарного избирательного округа, который в Верховной Раде представляет депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский. Ранее Херсонская обладминистрация создала Службу счастья, которая займется определением индекса счастья херсонцев. Методологию расчёта этого индекса разработал нынешний губернатор Херсонщины Юрий Гусев.