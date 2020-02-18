Источник утверждает, что Гусев вернется на работу в Министерство обороны Украины.
Пост заместителя главы военного ведомства Украины Гусев занимал с 2014 по 2016 год. Вопрос о его отставке с должности губернатора якобы уже решен.
Его возможный преемник Александр Гомон сейчас возглавляет Обуховскую районную госадминистрацию Киевской области.
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Обуховский район находится в пределах 94-го мажоритарного избирательного округа, который в Верховной Раде представляет депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
Ранее Херсонская обладминистрация создала Службу счастья, которая займется определением индекса счастья херсонцев.
Методологию расчёта этого индекса разработал нынешний губернатор Херсонщины Юрий Гусев.