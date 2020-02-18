Парламент Грузии вернул на пост генпрокурора Ираклия Шотадзе, несмотря на массовые протесты, продолжающиеся с 2018 года. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил Sputnik Грузия

Правительство Грузии готовится возглавить бывший гражданин России. Удастся ли ему примирить Москву и Тбилиси? © Ministry of Internal Affairs of Georgia | Перейти в фотобанк проголосовали 82 депутата, в голосовании не участвовала оппозиция и ряд независимых депутатов.

Шотадзе занимал пост генерального прокурора Грузии с 2015 по 2018 год и ушел в отставку на фоне массовых акций протеста в связи с убийством двоих подростков в Тбилиси. На суде прокуратура не смогла доказать вину одного из подозреваемых, а позже выяснилось, что в деле был замешан сотрудник прокуратуры, покрывавший своего родственника.

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Во вторник несколько десятков оппозиционеров вышли на пикет к зданию парламента в Тбилиси. По словам одного из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Бокерии, возвращение Шотадзе на пост означает «начало новой волны репрессий против лидеров оппозиции в предвыборный период».