Произошедшее утром во вторник обострение в Донбассе было спровоцировано представителями Вооруженных сил Украины, которым совершенно неинтересен процесс мирного урегулирования в Донбассе и выполнение Минских соглашений. Об этом рассказал политолог Марат Баширов 18 февраля в комментарии изданию Украина.ру

«Мы не знаем, что спровоцировало столкновение» — Песков о стычке ополченцев с силовиками © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В свою очередь в ЛНР утверждают, что украинские силовики обстреляли территорию непризнанной республики, «чтобы вытащить своих погибших и раненых диверсантов».

Это произошло сейчас именно потому, продолжил эксперт, что недавно состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Он напомнил, что в ходе беседы российский лидер заявил о необходимости предпринять усилия, чтобы заключенные во время предыдущего нормандского саммита договоренности были выполнены.

«Плюс еще мы слышали заявление на Мюнхенской конференции. Там еще появился такой спойлер-план "12 шагов". Соответственно, военные почувствовали, что процесс может сдвинуться с мертвой точки, и устроили такую провокацию», — пояснил Баширов.

По его мнению, намеченный на весну следующий нормандский саммит может не состоятся в объявленные сроки, поскольку в вопросе мира нет никакого продвижения, а собираться для того, чтобы поговорить — бессмысленно.

Зеленскому, добавил политолог, никто не делает скидок в связи с тем, что он не Петр Порошенко и якобы хочет мира: он полноценный президент со всеми атрибутами власти и возможностями, который легко мог бы выполнить взятые на себя обязательства.