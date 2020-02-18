Ранее в ВСУ обвинили ополченцев ЛНР в обстреле своих позиций в Донбассе, которые якобы пытались организовать полномасштабное наступление в районе Золотого.
В свою очередь в ЛНР утверждают, что украинские силовики обстреляли территорию непризнанной республики, «чтобы вытащить своих погибших и раненых диверсантов».
Это произошло сейчас именно потому, продолжил эксперт, что недавно состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Он напомнил, что в ходе беседы российский лидер заявил о необходимости предпринять усилия, чтобы заключенные во время предыдущего нормандского саммита договоренности были выполнены.
«Плюс еще мы слышали заявление на Мюнхенской конференции. Там еще появился такой спойлер-план "12 шагов". Соответственно, военные почувствовали, что процесс может сдвинуться с мертвой точки, и устроили такую провокацию», — пояснил Баширов.
По его мнению, намеченный на весну следующий нормандский саммит может не состоятся в объявленные сроки, поскольку в вопросе мира нет никакого продвижения, а собираться для того, чтобы поговорить — бессмысленно.
Зеленскому, добавил политолог, никто не делает скидок в связи с тем, что он не Петр Порошенко и якобы хочет мира: он полноценный президент со всеми атрибутами власти и возможностями, который легко мог бы выполнить взятые на себя обязательства.