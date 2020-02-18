Среди иностранцев, которых из-за коронавируса вместе с гражданами Украины эвакуирует из Китая украинский спецборт, есть и гражданин РФ. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков 18 февраля в эфире программы «Свобода слова»

Смертельный коронавирус: Нацгвардия будет защищать вернувшихся из Уханя украинцев © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

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«Так как у нас в самолете будут свободные места, мы возьмем несколько человек на борт… у нас есть заявки из огромного количества стран. В том числе гражданин РФ. И я это полностью поддерживаю, потому что, например, российский самолет перед этим забрал нашего украинца», — пояснил Аваков.

Также, по его словам, украинский спецборт заберет граждан Белоруссии, Германии, Нидерландов, Чехии, Коста-Рики, Аргентины. Он отметил, что страны, чьих граждан будет вывозить украинский самолет, оплатят им поездку.

При этом глава МВД отметил, что все пассажиры будут проходить проверку, и те, у кого температура тела выше 37,2 градусов, на борт взяты не будут.

Ранее замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая из-за распространения нового типа коронавируса, прибудет в страну в четверг, их поместят на карантин как минимум на 14 дней.