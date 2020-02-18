В Кремле пока не располагают конкретными сведениями о вооруженном столкновении между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками, но надеются вскоре прояснить детали. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 февраля во время общения с журналистами

ВСУ сообщили о четырех раненых и одном погибшем при вооруженном столкновении в Донбассе © Facebook, Міністерство оборони України | Перейти в фотобанк

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«Мы не располагаем деталями этого столкновения. Мы не знаем, что спровоцировало это столкновение. Мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон, в связи с чем выражаем сочувствие и надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем как делать какие-то выводы», — цитирует Пескова РИА Новости

На вопрос журналистов о том, можно ли сказать, что Кремль, имея влияние на Донецк и Луганск, несет ответственность за происходящее в Донбассе, Песков отметил, что это совершенно неправильная формулировка вопроса.