Министр энергетики РФ Александр Новак принял во внимание предложение своего казахстанского коллеги Нурлана Ногаева проложить через территорию республики газопровод «Сила Сибири-2». Об этом 18 февраля сообщает Sputnik Казахстан

Эффект Ермака. Внезапный пример воздействия на российско-казахские отношения © Facebook, Федор Фефелов

Предполагается, что «Силу Сибири-2» присоединят к китайской газопроводной системе «Запад-Восток».

«Реализация данного проекта пока в планах, конкретные параметры не обозначены, есть различные варианты поставки газа с Российской Федерации в Китай, и мы предложили, чтобы этот газопровод, если можно, провести через территорию… Господин Новак принял во внимание [это предложение], будем дальше отрабатывать», — сказал Ногаев.

По его словам, переговоры между сторонами продолжатся.

Российско-китайский газопровод «Сила Сибири» ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года.