Если проект будет реализован, Казахстан сможет обеспечить газом Восточно-Казахскую область республики.
Предполагается, что «Силу Сибири-2» присоединят к китайской газопроводной системе «Запад-Восток».
«Реализация данного проекта пока в планах, конкретные параметры не обозначены, есть различные варианты поставки газа с Российской Федерации в Китай, и мы предложили, чтобы этот газопровод, если можно, провести через территорию… Господин Новак принял во внимание [это предложение], будем дальше отрабатывать», — сказал Ногаев.
По его словам, переговоры между сторонами продолжатся.
Российско-китайский газопровод «Сила Сибири» ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года.