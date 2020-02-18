«Перед тем, как состоятся выборы, перед тем как мы возьмем контроль над территорией, мы должны решить несколько принципиальнейших вопросов, в том числе, уверен, что необходимо принять закон о коллаборантах. Кто-то называет его законом об амнистии, я же называю его законом о коллаборантах», — сказал Аваков.
При этом глава МВД назвал категории граждан, которые не должны привлекаться к ответственности, — это врачи, учителя и низшие чины органов власти.
Кроме того, министр считает, что жителей Донбасса нужно проинформировать о том, что им не грозит ответственность, если они не посягали на суверенитет и территориальную целостность Украины, не принимали участие в свержении конституционного строя или репрессивных мерах.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может пойти на совместный контроль границы на Донбассе с представителями ЛНР и ДНР. По словам главы государства, это может стать условием для проведения местных выборов в Донбассе.
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