Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 17 февраля в ICTV назвал условие для старта процесса перехода Донецкой и Луганской Народных Республик под контроль Киева

Песецкий определил два шага украинской власти, которые принесут мир в Донбасс © Facebook, Валерий Песецкий сказал Аваков.

При этом глава МВД назвал категории граждан, которые не должны привлекаться к ответственности, — это врачи, учителя и низшие чины органов власти.

Кроме того, министр считает, что жителей Донбасса нужно проинформировать о том, что им не грозит ответственность, если они не посягали на суверенитет и территориальную целостность Украины, не принимали участие в свержении конституционного строя или репрессивных мерах.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может пойти на совместный контроль границы на Донбассе с представителями ЛНР и ДНР. По словам главы государства, это может стать условием для проведения местных выборов в Донбассе.

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