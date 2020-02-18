Обращение к главе ОГА Игоря Сопелю и председателю облсовета Виктору Овчаруку было опубликовано в связи с появлением в СМИ информации о том, что украинцев, которые прилетели из Китая, могут поместить на карантин в тернопольский санаторий.
«Инфекционные отделения городских лечебных учреждений — больницы скорой помощи и детской коммунальной больницы, которые определены госпитальными базовыми учреждениями для оказания медицинской помощи, не готовы к оказанию полноценной медицинской помощи лицам, которые отвечают определению случая нового коронавируса 2019-nCoV», — заявил Надал.
По словам городского головы, Тернопольская область — одна из областей Украины, в которой нет областной инфекционной больницы, что влечет дополнительную опасность для жителей региона.
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«А Тернопольской ОГА и областным советом, несмотря на неоднократные обращения, не выделялись средства для обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, отсутствует надлежащая вентиляция и канализация, не подведен кислород и тому подобное. Поэтому просим принять меры по предотвращению размещения лиц, эвакуированных из Китая в ОДО «Санаторий Медоборы», — говорится в обращении.
Официального подтверждения информации о том, что эвакуированных привезут именно в Тернопольскую область, пока нет, об этом на своей странице в Facebook написал глава Тернопольской ОГА Игорь Сопель.
«Заведение для двухнедельного карантина ищут в каждой области», — написал Сопель.
Самолет для эвакуации украинцев из Китая вылетел 18 февраля и вернется на Украину 20 февраля. Прибывших граждан поместят в двухнедельный карантин.