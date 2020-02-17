Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько стоила городскому бюджету пересадка механического сердца пациенту. Об этом 17 февраля он рассказал в своем Telegram-канале

«Из Украины в Россию»: вся правда о медицине в РФ © рассказал, что утром посетил в Александровской больнице в Киеве 67-летнего киевлянина Владимира Мусиенко, которому на днях сделали сложную уникальную операцию по имплантации механического сердца.

«Это первая подобная операция в Украине, выполненная на базе муниципального медицинского учреждения. И это механическое сердце спасло пациенту жизнь», — написал Кличко.

Длительность операции составила три часа, а стоимость — около 5 млн грн (около 12 миллионов рублей). Для пациента операция была бесплатной благодаря программе «Здоровье киевлян», которую финансирует город. За средства городского бюджет пока приобретено два таких сердца. Второе механическое сердце будет вскоре имплантировано еще одному пациенту.