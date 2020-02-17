«Только без паники!» Коронавирус остановил строительство объездной дороги в Житомире
«Только без паники!» Коронавирус остановил строительство объездной дороги в Житомире
© The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк
«Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии. Будет госпитализирована», — говорится в посте. 

Заболевшую доставят в одно из местных лечебных учреждений. Всего на корабле находятся 24 гражданина России.