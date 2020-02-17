«Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии. Будет госпитализирована», — говорится в посте.
Заболевшую доставят в одно из местных лечебных учреждений. Всего на корабле находятся 24 гражданина России.
«Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии. Будет госпитализирована», — говорится в посте.
Заболевшую доставят в одно из местных лечебных учреждений. Всего на корабле находятся 24 гражданина России.
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