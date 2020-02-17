Гражданка России заразилась коронавирусом COVID-19 на круизном судне Diamond Princess, которое стоит на карантине у портового города Йокогама к югу от Токио. Об этом сообщает 17 февраля Telegram-канал издания Украина.ру

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