В Киеве полиция задержала Евгения Анисимова, известного в криминальном мире как «Анисим», сообщила пресс-служба Нацполиции 16 февраля

Криминальные инвесторы: «воры в законе» берут Украину под контроль © ДонПресс

Задержанного доставят в Запорожье для проведения следственных действий. Во времена президентства Виктора Януковича Анисимова СМИ называли «смотрящим по Запорожью».

По словам замминистра МВД Антона Геращенко, Анисимов жил в элитном поселке Козин в Киевской области в арендованном домике.

Как рассказал один из пострадавших от действий подозреваемого, собственник компании Global Spirits Евгений Черняк, «сдал Анисима его ближайший соратник».

Задержанному инкриминируют создание преступной организации, присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, отмывание доходов, полученных преступным путем, вымогательство, незаконное изготовление огнестрельного оружия и незаконное обращение с оружием.