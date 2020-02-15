Поскольку Евросоюз сегодня испытывает серьезные экономические проблемы, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель пытаются получить доступ к дешевым энергетическим ресурсам из России. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в недавнем интервью Ukrlife.TV

Руслан Бортник: Скоро Зеленский уволит трёх министров и некоторых губернаторов © Скриншот с видео Украина.ру

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«Это политической ценой может стать Украина. Запад не раз обменивал будущее своих бюргеров на судьбу других народов», — пояснил Бортник.

Но пока этот сценарий остается нереализуемым в силу того, пояснил политолог, что президенту США Дональду Трампу невыгодно отдавать Европу под контроль России, поскольку рассчитывает самостоятельно контролировать европейский рынок.