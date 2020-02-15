Руслан Бортник: Скоро Зеленский уволит трёх министров и некоторых губернаторов
Руслан Бортник: Скоро Зеленский уволит трёх министров и некоторых губернаторов
© Скриншот с видео Украина.ру
Макрон и Меркель, продолжил эксперт, полагают, что российские энергоресурсы помогут сохранить прибыльность европейской экономики, но за эти ресурсы придется заплатить цену — не только финансовую, но и политическую.

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«Это политической ценой может стать Украина. Запад не раз обменивал будущее своих бюргеров на судьбу других народов», — пояснил Бортник.

Но пока этот сценарий остается нереализуемым в силу того, пояснил политолог, что президенту США Дональду Трампу невыгодно отдавать Европу под контроль России, поскольку рассчитывает самостоятельно контролировать европейский рынок.

 