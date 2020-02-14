Инцидент произошел на прошлой неделе. Взрывом выбило окна, а осколки повредили фасад.
Адвокат бизнесмена рассказал, что камера зафиксировала, как к дому приехал автомобиль, из него вышли люди, бросили гранату и скрылись.
Полиция завела дело по статье «хулиганство».
Мазур считает, что одной из версий нападения может быть бизнес-конфликт.
Ранее сеть «Ланет» отказалась транслировать телеканал NewsOne, и якобы в день нападения бизнесмен отменил встречу с руководством канала. В причастности к случившемуся Мазур подозревает депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, который, по мнению Мазура, с ним напрямую связан.