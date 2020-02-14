Неизвестные бросили боевую гранату в сторону дома известного бизнесмена Виктора Мазура, который является совладельцем телекоммуникационной компании «Ромсат» и основателем интернет-провайдера «Ланет». Об этом 14 февраля сообщили на сайте «Ланет»

В Ровно во дворе бывшего чиновника и депутата взорвалась граната © СБУ | СБУ | Перейти в фотобанк

Адвокат бизнесмена рассказал, что камера зафиксировала, как к дому приехал автомобиль, из него вышли люди, бросили гранату и скрылись.

Полиция завела дело по статье «хулиганство».

Мазур считает, что одной из версий нападения может быть бизнес-конфликт.

Ранее сеть «Ланет» отказалась транслировать телеканал NewsOne, и якобы в день нападения бизнесмен отменил встречу с руководством канала. В причастности к случившемуся Мазур подозревает депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, который, по мнению Мазура, с ним напрямую связан.