«Когда Лукашенко приехал в Сочи, то все это куда-то делось. Он был очень скромен, с дрожащим голосом, волновался. Да, дома он герой, но весь этот героизм закончился тем, что Россия ни на какие уступки не пошла», — пояснил эксперт.
Российская сторона, по его словам, жестко настояла на том, что через четыре года цены на нефть будут приравнены к мировым, а пока что Белоруссия может покупать топливо стоимостью в 83% от мировой цены, на что она не соглашалась.
«Потом поняла, что эти 83% нужно брать, но брать оказалось нечего. Поскольку не был заключен контракт на поставку нефти за 2020 год, то нефть со свистом ушла на мировой рынок. Нету этой нефти, она же не законтрактована», — указал Суздальцев.
В итоге, добавил политолог, в Минске решили искать нефть среди более сотни мелких российских компаний, но как ее вывозить и оплачивать, никто пока не понимает.
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