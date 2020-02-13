Хотя белорусский лидер Александр Лукашенко позиционирует себя как единственного политика в Европе, который может хоть что-то возразить президенту РФ Владимиру Путину, он не сумел продавить свою позицию в нефтегазовом споре Минска и Москвы. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Суздальцев: Угрозы со стороны Лукашенко уже не производят впечатления на Москву © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Российская сторона, по его словам, жестко настояла на том, что через четыре года цены на нефть будут приравнены к мировым, а пока что Белоруссия может покупать топливо стоимостью в 83% от мировой цены, на что она не соглашалась.

«Потом поняла, что эти 83% нужно брать, но брать оказалось нечего. Поскольку не был заключен контракт на поставку нефти за 2020 год, то нефть со свистом ушла на мировой рынок. Нету этой нефти, она же не законтрактована», — указал Суздальцев.

В итоге, добавил политолог, в Минске решили искать нефть среди более сотни мелких российских компаний, но как ее вывозить и оплачивать, никто пока не понимает.

Полный текст интервью вы можете прочитать здесь.