Специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал произошедшую встречу президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также дал прогноз о дальнейших нефтегазовых отношениях Москвы и Минска

Политолог Суздальцев: Лукашенко расчитывает, что после газовых уступок Украине Москва уступит и ему © РИА Новости, Владимир Трефилов - Андрей Иванович, как вы оцениваете прошедшую в Сочи встречу глав государств? Удалось ли пережить «момент истины», о котором ранее говорил Лукашенко?

— В определенном смысле этот момент для Лукашенко все-таки настал. Решения, которые были приняты на этой встрече, носят взаимоисключающий друг друга характер.

Мы прекрасно знаем, что Лукашенко понимает интеграционные процессы не как создание Союзного государства, а бесперебойное спонсорство со стороны России кредитами и энергоносителями, а также доступ на российский рынок.

Кредиты в общем-то Россия уже не дает. Лукашенко их уже не возвращает, а только перекредитовывается. Прошлый раз кредит уже давал Китай. С газом ситуация потихонечку выправляется, но есть вопросы. Лукашенко на своей территории перепродает газ со стопроцентной накруткой, но при такой накрутке у него всегда не будет хватать газа.

Нефть — это основа существования белорусской экономической модели. Без дешевой нефти у Лукашенко нет денег на свой авторитарный режим. И поэтому он очень болезненно воспринимает то, что его постепенно должны вывести на мировые цене к 2024 году.

Говорят, что на встрече Лукашенко в ряде случаев срывался, прекрасно понимая, что возвращаться домой без дешевой нефти нельзя. Поэтому для него это и вправду был вопрос истины.

В Белоруссии есть формула власти: управлять страной может лишь тот, кто умеет решать вопросы страны в Москве. Есть нефть — есть власть. Нет нефти — нет власти. Это подтверждает политическое долголетие Лукашенко. Но теперь к нему возникают вопросы со стороны белорусских олигархов и номенклатуры. Он очень этого боится.

- Как Лукашенко пытается с этим справиться?

— Он постоянно создает иллюзию, будто бы растаптывает Кремль, тыкает Путину, оскорбляет русский народ и российское руководство. На Западе на эту удочку некоторые клюют, позиционируя Лукашенко как единственного президента, который может что-то противопоставить России.

Но когда он приехал в Сочи, то все это куда-то делось. Он был очень скромен, с дрожащим голосом, волновался. Да, дома он герой, но весь этот героизм закончился тем, что Россия ни на какие уступки не пошла. Она пошла по своему формату: за четыре года цены на нефть будут приравнены к мировым, а пока предлагаем 83% от мировой цены. Берите, не берите — ваше дело.

Но тут случился еще один казус. Сначала Белоруссия говорила про эти 83% как «выше мировой цены». Потом поняла, что эти 83% нужно брать, но брать оказалось нечего. Поскольку не был заключен контракт на поставку нефти за 2020 год, то нефть со свистом ушла на мировой рынок. Нету этой нефти, она же не законтрактована.

Болкунец назвал еще один фактор шантажа России, который может использовать Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Чем же все закончилось?

Тогда белорусы сказали «Да, давайте брать эту нефть за 83%, хоть это и страшно дорого». А россияне ответили «ну раз уж у вас есть альтернативная нефть и вы платите норвежцам по рыночной цене, почему вы не можете платить нам? Мы союзники? А в чем ваш союз заключается?»

В итоге решили искать нефть среди более сотни мелких российских компаний. Как ее вывозить и оплачивать, никто не понимает. Лукашенко просидел. Он уже и рад бы купить, а пятерка крупных поставщиков, которая продавала нефть в Европу и еще снабжала белорусские НПЗ посредством трубопровода «Дружба», с белорусами работать не желает. Так что все угрозы Лукашенко про Помпео, норвежскую и казахскую нефть не произвели впечатления на Москву.

- Как раз Белоруссия начала забор технологической нефти из «Дружбы». Что это означает?

— Это традиционный грабеж. Подобное уже было, когда в 2004 году Белоруссия отказалась платить за якобы дорогой газ, хотя его продавали ей по внутрироссийской цене. Тогда они просто выкачали газ из транзитного газопровода, считая себя вправе это делать.

Так было в 2016 году, когда белорусы решили, что слишком большая цена на газ, заплатили только половину цены, задолжав в итоге 700 млн, которые потом отдали потихоньку, чтобы не было криков в Белоруссии.

- Будут ли еще попытки Минска найти «альтернативную нефть»?

— Никто дешевле 83% от мировой цены не продаст. Идиотов нет. Лукашенко ехал в Сочи, думая, что российское руководство чуть ли не подарит ему Калининград лишь за то, какой он красивый. Мы сами виноваты. За эти годы мы сами приучили их к безнаказанности. Поэтому блеф этот будет еще продолжаться, но это не решит его проблем.

Российское руководство нефть не поставляет, говоря Минску самостоятельно договариваться с компаниями. Если Лукашенко не найдет нефть, то останется без экспорта нефтепродуктов, а это половина выручки. Это катастрофа, как раз в год выборов.

- Почему Москва пошла на уступки Киеву в газовом вопросе, но не идет на уступки Минску?

— Мы не успели ввести «Северный поток-2», и пришлось откупаться. Мы и от Лукашенко постоянно откупались, когда он скандалил и оскорблял нас. А сейчас это стало просто невозможно. Он висит на российском бюджете со своими олигархами, а Белоруссия живет достаточно скромно. Никакого социального государства там нет.

Это все демагогия в формате северокорейской пропаганды, что в России все голодные, холодные, а у них рай. Они не признали ни Крым, ни Абхазию/Южную Осетию, а теперь и пропаганда идет чисто антироссийская. Там нет ни слова доброго о России.

- Белорусская сторона как раз утверждает, что поскольку Россия заплатила Украине газовый контракт, то и они имеют право проводить прагматичную политику.

— Да, но они же везде рассказывают, какие они единственные союзники. А когда начинаешь про этот союз расспрашивать, то сразу глазки опускают. Они поставляют топливо и оружие ВСУ, из которого потом стреляют по городам Донбасса. Они молчат об этом.

Александр Шпаковский: Интенсивной интеграции Белоруссии с Россией ждать не стоит © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Они говорят «Это ваша мафия». Так а вы где были? Если это наша мафия, то где ваш контроль? Контрабанда идет с государственными документами Белоруссии, выписанными белорусскими санитарными врачами.

Это очень старая история. Когда им надо что-то получить, то мы союзники, мы маленькие, вы большие. А когда от них что-то попросишь, то они — суверенное государство, а мы на них давим.

- Возможна ли ситуация, при которой Лукашенко снова будет выступать с резкими заявлениями в адрес России, а Москва прекратит с ним все контакты до конца выборов?

— Мы очень терпеливы. За белорусским руководством стоит народ. А это белорусское руководство рассказывает, какие мы плохие и грязные и как мы не поддерживаем чистую и хорошую Белоруссию.

Но если такая плохая Россия с олигархами, коррупцией и продажным бизнесом, то чего вы от нас хотите? Покупайте красивую демократическую нефть у США. А они не выходят из кабинетов в Москве, требуют, давят, что-то просят и так далее.

Лукашенко сорвется еще неоднократно. Мы еще узнаем о себе традиционно много нового. Какие мы варвары, что мы без мозгов, что мы — русские без знака качества. Это провинциально местечковый патриотизм, когда провинция против столицы, но Москва им обязана. Это очень глубоко. Пока Лукашенко будет у власти, говорить об интеграции бессмысленно. Это черная дыра, которая пожирает наши ресурсы.

- И как же России выстраивать отношения с простыми белорусами, минуя их руководство?

— Мы не можем действовать через голову. Это Лукашенко во время выборов 2018 года принимал у себя Грудинина. Представьте, если бы Россия приняла у себя одного из белорусских кандидатов. Был бы крик о том, что мы вмешиваемся в их внутренние дела.

Поэтому пускай белорусский народ думает сам, он не дурачок какой-нибудь. Если мы придем и уберем Лукашенко, они будут говорить, что мы вмешиваемся в их дела, что мы оккупанты. Чужими руками все готовы воевать. Сами разбирайтесь. Это ваш дом, и мы не обязаны его финансировать.