Представители мятежного Донбасса добрались, несмотря на всевозможные сложности, включая погодные условия, до Симферополя, где их ждал соперник — клуб «Кызылташ» из Бахчисарая.
«Футбольный матч прошел на высоком идейном и игровом уровне, хозяева оказались сильнее. Они победили с минимальным счетом — 1:0. Гол был забит с пенальти», — сказано в сообщении.
Руководитель Футбольного союза ДНР Павел Давыденко подчеркнул, что в данном случае был важен не столько счет матча, сколько политический прорыв, так как сборная ДНР впервые за последние три года сыграла выездной матч.
Давыденко отдал должное теплому приему хозяев и мастерству крымских игроков, напомнив, что в донецкой команде выступают любители, которые играют в футбол в свободное от работы время.
«Кызылташ» получил приглашение приехать с ответным визитом в Донецк. Если это случится, событие для футбола воюющей ДНР будет исключительное.