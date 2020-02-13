В Крыму состоялся уникальный футбольный матч, в котором приняла участие сборная ДНР. Об этом 13 февраля сообщает Телеграм-канал Украина.ру

Признает ли Запад Крым российским? © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Футбольный матч прошел на высоком идейном и игровом уровне, хозяева оказались сильнее. Они победили с минимальным счетом — 1:0. Гол был забит с пенальти», — сказано в сообщении.

Руководитель Футбольного союза ДНР Павел Давыденко подчеркнул, что в данном случае был важен не столько счет матча, сколько политический прорыв, так как сборная ДНР впервые за последние три года сыграла выездной матч.

Давыденко отдал должное теплому приему хозяев и мастерству крымских игроков, напомнив, что в донецкой команде выступают любители, которые играют в футбол в свободное от работы время.

«Кызылташ» получил приглашение приехать с ответным визитом в Донецк. Если это случится, событие для футбола воюющей ДНР будет исключительное.