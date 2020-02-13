По состоянию на вторник, 13 февраля, энергетическая система Украины не работает на полную мощность, сообщили в пресс-службе компании «Энергоатом»

По данны пресс-службы, из пятнадцати энергоблоков вырабатывают электричество лишь одиннадцать.

В частности, на блоках №3 и №6 Запорожской АЭС продолжаются ремонтные работы, первые блоки Хмельницкой и Ровенской станций вышли из строя.

Ранее, в феврале, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире украинского ТВ сказал, что цены на электроэнергию для населения нужно повысить до уровня цены для промышленности, отменив субсидирование.

Председатель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук отмечал в конце января, что электрическая энергия для промышленности почти в 11 раз дороже, чем для населения.

Заместитель начальника департамента энергоэффективности компании «Нафтогаз Украины» Алексей Хабатюк в феврале заявил, что цены на электроэнергию для населения Украины искусственно занижены, что сдерживает развитие бизнеса в Украине.

По его словам, в Европе домохозяйства платят за энергоснабжение существенно больше промышленных предприятий.