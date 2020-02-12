Он отметил, что у власти есть четкий план, что должно произойти для того, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей Украине, включая ДНР и ЛНР, которые Киев продолжает считать своими территориями.
«Безусловно, есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты, — в первую очередь в Париже… Компромиссы, безусловно, могут быть во время переговоров», — заявил Ермак, отметив, что при этом выборы могут состояться только согласно украинским законам.