Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что в вопросе выборов в Донбассе есть условия, без выполнения которых невозможно их провести, но компромиссов можно достигнуть во время переговоров. Об этом 12 февраля он заявил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Ермак будет говорить о выборах в Донбассе только с «адекватными политсилами» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Безусловно, есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты, — в первую очередь в Париже… Компромиссы, безусловно, могут быть во время переговоров», — заявил Ермак, отметив, что при этом выборы могут состояться только согласно украинским законам.