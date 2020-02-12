Националисты считают, что место захоронения Котовского «с самого начала носило пропагандистский характер».
Само здание они хотят лишить коммунистических символов и использовать склеп-мавзолей в целях туризма или искусства.
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Кроме того, они заявили, что демонтажу подлежит обелиск, посвященный НКВД, и советская символика на территории Фонтанского сельсовета Одесской области, также будет исследован вопрос о возможном сокрытии памятников Ленину в Болградском районе.
Националисты напомнили об уголовной ответственности за саботирование процессов декоммунизации и обновлению коммунистической символики.
Ранее сообщалось, что власти одного из городов в Одесской области решили перехитрить декоммунизаторов, объявив, что бюст Карла Маркса является на самом деле памятником болгарскому национальному герою Христо Ботеву.