Останки революционера, участника Гражданской войны Григория Котовского хотят перезахоронить из мавзолея в Подольске Одесской области. Об этом сообщили 11 февраля в Facebook-группе Южного отдела Украинского института нацпамяти

День в истории. 6 августа: убит Григорий Котовский © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Само здание они хотят лишить коммунистических символов и использовать склеп-мавзолей в целях туризма или искусства.

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Кроме того, они заявили, что демонтажу подлежит обелиск, посвященный НКВД, и советская символика на территории Фонтанского сельсовета Одесской области, также будет исследован вопрос о возможном сокрытии памятников Ленину в Болградском районе.

Националисты напомнили об уголовной ответственности за саботирование процессов декоммунизации и обновлению коммунистической символики.

Ранее сообщалось, что власти одного из городов в Одесской области решили перехитрить декоммунизаторов, объявив, что бюст Карла Маркса является на самом деле памятником болгарскому национальному герою Христо Ботеву.