Бывший внефракционный депутат Верховной Рады и глава информационного отдела «Правого сектора»* Борислав Береза считает, что новый закон о медиа может ввести цензуру на выражение мнения в социальных сетях, против чего призывает выйти на протест к зданию Офиса президента Украины 19 февраля. Об этом 12 февраля он написал в Facebook

Гужва: Закон о медиа — куда более серьёзная угроза, чем любые обыски в редакциях © Андрей Лубенский Подробнее о законе о медиа на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру По словам Березы, любой пишущий в соцсетях, подпадет под действие закона. Береза обратился к информационщикам, медийщикам, блогерам, журналистам и свободолюбивым гражданам 19 февраля в 10:00 (11:00 мск) с просьбой прийти под Офис президента на акцию протеста. * Организация запрещена в РФ