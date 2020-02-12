«Власть решила закрыть рот всем несогласным. Раз и навсегда. И для этого они решили проголосовать закон "О медиа", который в случае принятия его Верховной Радой уничтожит свободу слова в Украине. Это не просто атака на все медиа, а попытка закрыть рот всем несогласным и убрать любую критику в Facebook, Telegram, Twitter, YouTube», — написал он.
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По словам Березы, любой пишущий в соцсетях, подпадет под действие закона. Береза обратился к информационщикам, медийщикам, блогерам, журналистам и свободолюбивым гражданам 19 февраля в 10:00 (11:00 мск) с просьбой прийти под Офис президента на акцию протеста.
* Организация запрещена в РФ