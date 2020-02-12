Ранее власти Украины вывели все госучреждения с территорий ДНР и ЛНР, в результате чего юные жители неподконтрольных Киеву территорий с 2014 года не могут получать украинские паспорта.
В ситуацию вмешалась Россия, начав выдавать свои паспорта гражданам ДНР и ЛНР.
Зеленский назвал такую ситуацию недопустимой. Он заявил, что Украина должна бороться за своих граждан и разработать специальную программу для обеспечения молодых людей украинскими документами.
«Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным
причинам не могут жить на подконтрольной Украине территории», — сказал Зеленский.
По его словам, нужно также мотивировать молодежь ДНР и ЛНР получать украинское образование.
Помимо этого Зеленский потребовал обеспечить дистанционное изучение украинского языка и истории Украины в Народных республиках Донбасса и увеличить количество бюджетных мест для жителей ДНР и ЛНР в украинских ВУЗах.
Украинский президент отметил, что подробные предложения по этой программе будут разработаны до 1 марта.