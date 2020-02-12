Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать программу мотивации молодежи из Донецкой и Луганской народных республик к тому, чтобы сохранять украинское гражданство, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины (ОПУ) 11 февраля

Паспортизация против украинизации. Кто и как получает российское гражданство © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В ситуацию вмешалась Россия, начав выдавать свои паспорта гражданам ДНР и ЛНР.

Зеленский назвал такую ситуацию недопустимой. Он заявил, что Украина должна бороться за своих граждан и разработать специальную программу для обеспечения молодых людей украинскими документами.

«Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным

причинам не могут жить на подконтрольной Украине территории», — сказал Зеленский.

Российские паспорта, "чужие" автономера, украинские слухи и донецкая реальность © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Помимо этого Зеленский потребовал обеспечить дистанционное изучение украинского языка и истории Украины в Народных республиках Донбасса и увеличить количество бюджетных мест для жителей ДНР и ЛНР в украинских ВУЗах.

Украинский президент отметил, что подробные предложения по этой программе будут разработаны до 1 марта.