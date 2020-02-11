Популярная украинская исполнительница Камалия стала жертвой воровки в одном из торгово-развлекательных центров Киева. Подробностями произошедшего она поделилась с подписчиками в Instagram 10 февраля

Украинцы хотят ограничить в правах цыган и представителей БДСМ-сообщества © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк Мохамада Захура, из-за чего в прессе ее часто называют богатейшей артисткой страны.

Со слов певицы, некая цыганка «с точностью хирурга» выкрала у нее IPhone Pro Max прямо из кармана посреди ТРЦ Ocean Plaza. Камалия не сразу обнаружила факт пропажи, а установить все обстоятельства произошедшего помогли камеры наблюдения.

На место были вызваны полицейские, которые помимо составления протокола не преминули возможностью сделать памятное фото с исполнительницей.

«Очень грустно за фотографии и информацию, которую я еще не успела сохранить в облаке», — поделилась своими эмоциями Камалия, добавив, что сомневается, что когда-нибудь еще увидит свой гаджет.

К слову, стоимость последней модели «яблочного» смартфона, которого лишилась артистка, на Украине составляет сейчас около 36 тысяч гривен (93,5 тысяч рублей).