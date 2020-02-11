Помимо своих вокальных данных, Камалия известна также тем, что является супругой британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохамада Захура, из-за чего в прессе ее часто называют богатейшей артисткой страны.
Со слов певицы, некая цыганка «с точностью хирурга» выкрала у нее IPhone Pro Max прямо из кармана посреди ТРЦ Ocean Plaza. Камалия не сразу обнаружила факт пропажи, а установить все обстоятельства произошедшего помогли камеры наблюдения.
На место были вызваны полицейские, которые помимо составления протокола не преминули возможностью сделать памятное фото с исполнительницей.
«Очень грустно за фотографии и информацию, которую я еще не успела сохранить в облаке», — поделилась своими эмоциями Камалия, добавив, что сомневается, что когда-нибудь еще увидит свой гаджет.
К слову, стоимость последней модели «яблочного» смартфона, которого лишилась артистка, на Украине составляет сейчас около 36 тысяч гривен (93,5 тысяч рублей).
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сейчас очень модно фотографироваться с нашей полицией, но вчера мы фотографировались не для модного селфи в соц. сетях. Полицейские протоколировали рассказ о том, как цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана(я узнала об этом позже, когда смотрела кадры камеры видеонаблюдения). Это случилось в @bi.ua в @ocean.plaza. Я сомневаюсь, что когда-нибудь снова увижу свой телефон((IPhone заблокирован и находится во всемирном списке потерянных телефонов. Очень грустно за фотографии и информацию, которую я еще не успела сохранить в облаке. Будьте осторожны в Ocean Plaza. Говорят, что это не первый случай в этом торговом центре. Может и вам есть что рассказать?