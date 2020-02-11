«Вылитый китаец». Таксист в Минске не пустил казаха в машину из-за страха заразиться коронавирусом

По его данным, казах по имени Нурсултан утром 10 февраля в Минске вызвал «Яндекс.Такси», однако водитель, увидев пассажира, отрицательно помотал головой и уехал.
«Такси я вызвал вчера в 6 часов утра. Приехала машина, черный Volkswagen Polo. Я подошел, дергаю за ручку задней двери — не открывается. Пробую открыть переднюю — та же история. Водитель на меня посмотрел, помотал головой и уехал, не сказав ни слова», — рассказал Нурсултан журналистам.
Так как в приложении указывался номер таксиста, молодой человек позвонил ему по телефону.
«Трубку водитель не снял, но написал мне в ответ SMS. Он посчитал, что я китаец, и добавил, что не видит смысла рисковать за 3 рубля. Вероятно, испугался коронавируса», — поведал пострадавший и продемонстрировал свою переписку в телефоне.