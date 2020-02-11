Украинские пограничники не пустили россиянку на собственную свадьбу
Украинские пограничники не пустили россиянку на собственную свадьбу
© СС0, Pixabay
По его словам, нацгвардеец проходит службу по контракту в воинской части №3017, дислоцированной в Харькове, и до недавнего времени находился в ежегодном отпуске без права выезда за границу.

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«Он должен был вернуться в военную часть 30 января, но не прибыл из отпуска, о чем был извещен прокурор Харьковского гарнизона», — рассказал Образцов.

После этого прокуратура начала служебное расследование.

Образцов добавил, что, по информации ФСБ России, 23-летний гражданин Украины был задержан 22 января при попытке нелегально пересечь госграницу. Уголовное дело в отношении него возбудили 28 января.